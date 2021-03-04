Повышение цен на коммунальные услуги на Украине считают необоснованным подавляющее большинство жителей страны, следует из результатов опроса центра «Социальный мониторинг», обнародованных 4 марта

Буковина: тарифный протест под знаком звезды © bykvu.com

Как утверждается, опрос проводился с 19 по 28 февраля среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания. Опрошены 3017 респондентов, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны начались и проходят до сих пор протестные акции с требованием снизить тарифы.

После массовых беспорядков правительство временно вернуло госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр до окончания карантина.

Это позволит снизить тарифы на газ для потребителей в среднем на 30%. Однако следует отметить, что после госпереворота 2014 года цена на газ выросла на 1000%.