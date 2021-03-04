Солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская на своей странице в Instagram сообщила всему миру, что ее коллектив с Викторией Смеюхой распадается. На известие отреагировали не только фанаты дуэта, но и известные люди страны

«В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс. А, главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней», — написала Каминская.

Она заявила, что группа — уже в истории шоу-бизнеса, и дальше исполнительницы отправятся порознь каждая своим путем. Одной из первых на известие отреагировала коллега по музыкальному цеху Оля Полякова.

«Не ну это жалко», — написала она.

Другая исполнительница Злата Огневич оставила более позитивный комментарий, выразив надежду на то, что хорошей музыки теперь может стать в два раза больше, и старая останется в сердцах людей.

«Вы еще годами будет в плейлистах у слушателей», — отреагировала артистка.

«Шок сегодняшнего утра», «Почему расстались? Как так? Я просто обожаю вашу группу, ваш дуэт. Я просто не представляю, как это вообще… Вы дополняете друг друга», «Ушла эпоха», «Слезы на глазах», — выразили свое мнение другие поклонники коллектива.

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Слава Каминская и Виктория Смеюха были бессменными участницами группы «НеАнгелы» с момента ее основания в 2006 году.

За почти 15 лет совместной работы в украинском шоу-бизнесе артистки записали 5 альбомов. В числе самых популярных песен коллектива композиция «Киев-Москва» о любви, которой не мешают ни расстояние, ни границы.

К слову, в ноябре прошлого года участницы коллектива уже заявляли, что планируют прекратить деятельность группы. В частности, Каминская говорила, что хочет строить сольную карьеру, чтобы все внимание зрителей и вся сцена принадлежали только ей.