Солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская заявила, что хочет самовыражаться и мечтает о сольных концертах, где все внимание публики будет принадлежать только ей одной, написал «Бульвар Гордона» 10 ноября

«Конечно, хочется сольную карьеру. Хочется самовыражаться. Ты выходишь, и тебе принадлежит вся сцена — не нужно ни с кем делить», — сказала Каминская.

«По фото можно заметить, как падала гривна»: Каминская показала архивные снимки ню «НеАнгелов» © неАнгелы/Инстаграм Вика Смеюха подобных амбиций никогда не проявляла публично, напротив, в интервью девушка говорит, что в группе она чувствует себя абсолютно полноценной и наполненной.

Группу «НеАнгелы» основал продюсер Юрий Никитин в 2006 году, до сих пор участницами коллектива остаются Слава Каминская и Вика Смеюха.

За 14 лет совместной работы артистки записали 4 альбома. В числе самых популярных песен коллектива композиция «Киев—Москва» о любви, которой не мешают ни расстояние, ни границы.