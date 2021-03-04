Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после перехода всех областей в «красную» зону придется вводить по всей стране локдаун. Об этом он заявил 4 марта на пресс-конференции, посвященной году работы правительства, передает Интерфакс-Украина

Кличко рассказал, в каком случае Киев ждет новый локдаун © Facebook, Віталій Кличко

По его словам, как только большая часть областей Украины перейдет в «красную» зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется вновь возвращаться к введению локдауна. Кроме того, Шмыгаль допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.

Также он подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет минимум два года, в течение которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки был зафиксирован скачок по числу больных — более 10 тысяч человек. В Киеве за сутки подтвердили еще 868 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 пациент.

Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна 24 января. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.