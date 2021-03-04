Эскалация в зоне вооруженного конфликта в Донбассе идет по нарастающей по вине украинской стороны, сложившаяся ситуация требует превентивных мер. Об этом 4 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин

«Это не провокация — это война»: Кравчук призвал ВСУ открывать огонь по ДНР © скриншот видео "Нromadske"

«Нам все труднее быть приверженными тем договоренностям, которые есть, нам все труднее в одностороннем порядке соблюдать дополнительные меры по прекращению режима огня. И, конечно же, без превентивных мер нам сейчас просто не обойтись», — сказал глава ДНР.

Накануне военнослужащие ДНР получили разрешение наносить упреждающие удары по позициям украинских силовиков, ведущих обстрел прифронтовых поселков республики.

Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в ответ на это вновь призвал ВСУ к «зеркальным» ответам.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.