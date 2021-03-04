Инцидент произошел на Автозаводской улице около 12:00 (13:00 мск) 3 марта.
«Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что неизвестный гражданин угрожал охранникам и бросил в помещение супермаркета неизвестный предмет. Мужчина не рассчитался за продукцию и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Полицейские начали поиски нарушителя, в охранной фирме сообщили, что похожего по описанию гражданина видели на Новокузнецкой улице.
Свидетели рассказали, что он зашел в подъезд неподалеку, где правоохранители его и обнаружили. При себе у мужчины был пакет с похищенными из супермаркета продуктами, в том числе спиртными напитками, колбасой и ананасами.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.