В Запорожье посетитель супермаркета, вместо того чтобы расплатиться за продукты, угрожал взорвать магазин. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожской области в Facebook 3 марта

Инцидент произошел на Автозаводской улице около 12:00 (13:00 мск) 3 марта.

«Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что неизвестный гражданин угрожал охранникам и бросил в помещение супермаркета неизвестный предмет. Мужчина не рассчитался за продукцию и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Полицейские начали поиски нарушителя, в охранной фирме сообщили, что похожего по описанию гражданина видели на Новокузнецкой улице. Опозорили иностранца: полтавский секс-шоп придумал оригинальную месть для вора © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Свидетели рассказали, что он зашел в подъезд неподалеку, где правоохранители его и обнаружили. При себе у мужчины был пакет с похищенными из супермаркета продуктами, в том числе спиртными напитками, колбасой и ананасами.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.