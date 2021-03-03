Кроме Седокой на программе присутствовали шоудивы Ольга Бузова и Виктория Боня, где о личной жизни каждой из них показали ролик.
Украинской исполнительнице видео о себе не понравилось, она посчитала его предвзятым, заявив, что ее просто выставили женщиной легкого поведения, которая бесконечно вступает в брак и все время разводится.
Уговоры ведущего остаться не помогли, и Седокова, гордо подняв голову, покинула студию. Вопросы о причинах ее поведения в большом количестве посыпались в личные сообщения певицы, и в итоге она решила ответить фанатам.
«Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла. И болото в комментариях разводить не нужно, не нравится — последовали моему примеру. Встали и вышли», — так ответила артистка фанатам.
Ведущий готовился показать еще один ролик о Седоковой, на этот раз посвященный отношениям артистки с нынешней свекровью, матерью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Однако певица категорически отказалась его смотреть.
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Анна Седокова впервые вышла замуж за белорусского футболиста, капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича, у пары родилась дочь, но в 2014 году мужчина умер.
Второй муж — бизнесмен Максим Чернявский, с ним у певицы тоже родилась дочь, но проживает девочка с отцом в США.
Позже были отношения с танцовщиком Сергеем Гуманом, пара сходилась и расходилась несколько раз, так и не обзаведясь общим потомством.
Позже Седокова родила сына от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после родов.
Осенью 2020 года исполнительница вступила в брак с мужчиной младше себя на девять лет, форвардом «Химок» Тиммой. Бывшая жена спортсмена называет Седокову разлучницей, ведь ушел он к артистке сразу после того, как в его первой семье родился ребенок.