Украинская певица Анна Седокова, несколько дней назад со скандалом покинувшая шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», объяснила поклонникам, почему так поступила в Instagram 3 марта

«Поздно пить боржоми»: скандальный футболист побоксировал с Усиком © Евгений Селезнев/Инстаграм Ольга Бузова и Виктория Боня, где о личной жизни каждой из них показали ролик.

Украинской исполнительнице видео о себе не понравилось, она посчитала его предвзятым, заявив, что ее просто выставили женщиной легкого поведения, которая бесконечно вступает в брак и все время разводится.

Уговоры ведущего остаться не помогли, и Седокова, гордо подняв голову, покинула студию. Вопросы о причинах ее поведения в большом количестве посыпались в личные сообщения певицы, и в итоге она решила ответить фанатам.

«Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла. И болото в комментариях разводить не нужно, не нравится — последовали моему примеру. Встали и вышли», — так ответила артистка фанатам.

Ведущий готовился показать еще один ролик о Седоковой, на этот раз посвященный отношениям артистки с нынешней свекровью, матерью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Однако певица категорически отказалась его смотреть.

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Анна Седокова впервые вышла замуж за белорусского футболиста, капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича, у пары родилась дочь, но в 2014 году мужчина умер.

Второй муж — бизнесмен Максим Чернявский, с ним у певицы тоже родилась дочь, но проживает девочка с отцом в США.

Позже были отношения с танцовщиком Сергеем Гуманом, пара сходилась и расходилась несколько раз, так и не обзаведясь общим потомством.

Позже Седокова родила сына от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после родов.

Осенью 2020 года исполнительница вступила в брак с мужчиной младше себя на девять лет, форвардом «Химок» Тиммой. Бывшая жена спортсмена называет Седокову разлучницей, ведь ушел он к артистке сразу после того, как в его первой семье родился ребенок.