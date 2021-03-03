Участники группы «Антитіла» отменили концерт в поселке Заводском Тернопольской области. Причиной стали опасения музыкантов, что вода с протекающей крыши Дома культуры попадет в аппаратуру. Об этом участники коллектива 2 марта сообщили на своей странице в Instagram

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«Кровля Дома культуры уже много лет в аварийном состоянии, но община города, руководитель Дома культуры, зная об аварийном состоянии крыши и прогнившей сцене, не сообщили нам об этом и дали разрешение на проведение концерта. Несмотря на уговоры не отменять концерт, мы не можем рисковать жизнью людей», — сообщили музыканты своим поклонникам.

Ранее лидер коллектива «Антитіла» заявил, что мечтает совершить диверсию в Кремле.

Концерт должен был состояться 2 марта. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты всем, кто обратится в сервисы приобретения с соответствующим запросом.