Оказалось, что площадь протекания исчисляется в десятках квадратных метров, а это значит, что вода могла бы не только повредить аппаратуру, но и стать причиной удара током людей, находящихся в зале.
«Кровля Дома культуры уже много лет в аварийном состоянии, но община города, руководитель Дома культуры, зная об аварийном состоянии крыши и прогнившей сцене, не сообщили нам об этом и дали разрешение на проведение концерта. Несмотря на уговоры не отменять концерт, мы не можем рисковать жизнью людей», — сообщили музыканты своим поклонникам.
Ранее лидер коллектива «Антитіла» заявил, что мечтает совершить диверсию в Кремле.
Концерт должен был состояться 2 марта. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты всем, кто обратится в сервисы приобретения с соответствующим запросом.