Лидер украинской группы «Антитіла» Тарас Тополя сказал, что с 2014 года его коллектив 4 раза приглашали на выступления в Москву, но музыканты отказались, потому что считают такое сотрудничество неприемлемым. Об этом Тополя на днях заявил ведущей программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5-м канале»

По словам Тополя, он не хочет осуждать коллег, которые поддерживают дружеские и рабочие отношения с российскими артистами, но для себя считает такое общение невозможным. Музыкант уточнил, что единственным вариантом сотрудничества с российским шоу-бизнесом он допускает вариант партнерства с целью диверсии.

«Было бы круто, если бы "Антитіла" приехали в Кремль на какой-то концерт с красивой программой, и в в какой-то момент Тополя поднимает украинский флаг и громко говорит определенные сентенции. И это разлетается во всех новостях. Это же классно?» — сказал Тополя в интервью.

Тополя сравнил политику Украины с прыжками из желчи в кислоту © Тарас Тополя/Инстаграм

Несколько лет назад артист заявил, что его группа закрылась для выступлений в России, прекрасно понимая, что потеряет сотни тысяч долларов. Музыканты сочли более важными для себя европейские ценности, которые «олицетворяет собой старушка Европа и американский Новый Свет».