Сотрудники сообщили, что впервые за несколько лет в зимнюю спячку впали все 22 медведя. Это говорит о том, что условия приюта действуют на них благотворно и они не страдают в неволе.
«Медведи чувствуют себя хорошо, но после зимы еще не очень активны. Они лакомятся травой, овощами и фруктами. Кто-то из них играет со снегом, кто-то пока только удивляется и осторожно ступает по нему», — рассказали в приюте.
Звери живут в вольерах на территории площадью с гектар посреди леса.
Медвежий приют открыли для посещений туристов. Гости отмечают, что видеть зверей не в клетках, в условиях, близких к естественным, для них непривычно, но интересно.