В медвежьем приюте «Домажир» во Львовской области косолапые вышли из спячки. Об этом рассказали в эфире канала ТСН 2 марта

Сотрудники сообщили, что впервые за несколько лет в зимнюю спячку впали все 22 медведя. Это говорит о том, что условия приюта действуют на них благотворно и они не страдают в неволе. В Николаеве предложили скормить бывшего подопечным зоопарка © СС0, Pixabay

«Медведи чувствуют себя хорошо, но после зимы еще не очень активны. Они лакомятся травой, овощами и фруктами. Кто-то из них играет со снегом, кто-то пока только удивляется и осторожно ступает по нему», — рассказали в приюте.

Звери живут в вольерах на территории площадью с гектар посреди леса.

Медвежий приют открыли для посещений туристов. Гости отмечают, что видеть зверей не в клетках, в условиях, близких к естественным, для них непривычно, но интересно.