Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку от COVID-19, о чем в этот же день рассказал гражданам страны в своих соцсетях, призывая людей последовать его примеру, но отклик нашел далеко не у всех

«Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться в очередь. Бояться нечего, подаю личный пример», — написал Зеленский в Instagram на украинском языке.

Аналогичную публикацию в Twitter он сделал уже на английском, где рассказал, что привили его на передовой в военном мобильном госпитале, уточнив, что вакцина Oxford / AstraZeneca (Covishield) приехала из Индии.

Глава Минздрава Украины рассказал о самочувствии после прививки индийской вакциной © Facebook, Максим Степанов

Благодаря англоязычной версии записи к комментированию постов Зеленского тут же подключились пользователи не только с Украины, но и многих других стран. Большинство иностранцев обратили внимание на то, что Зеленский излишне оголился.

«Почему он без рубашки?», «Почему разделся не до трусов?», «Пожалуйста, Борис (британский премьер Борис Джонсон. — Ред. ), даже не думай, держи рубашку при себе», «Как делают укол большинство мировых лидеров. Зеленский: "Подержите мою рубашку"», «Зеленский ударил по Путину, чувака разрывает», «Ждем фото с голым торсом на коне», — отметили иностранцы.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

​А вот среди комментариев от граждан Украины юмора почти не оказалось, чаще всего пользователи писали о недоверии своему президенту.

«Мы не можем быть уверены, что нам колют именно ту вакцину, которую вы предлагаете нам, если вообще это вакцина», «А сам "Спутником" укололся», «Сыворотку правды ему уколоть лучше», «А зачем вам вакцина? Вы же переболели», «Почему маски были платные, а вакцина бесплатная???», «Посмотрим на вас через пару месяцев», — написали люди.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается сложной. По состоянию на 2 марта на Украине зарегистрировано 1 357 470 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 26 212 летальных. Массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. Пока на Украину поступило 500 тысяч доз индийской вакцины. От российского препарата «Спутник» власти государства решили отказаться по политическим соображениям.