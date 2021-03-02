По итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не было принято конкретных решений в том числе потому, что Лукашенко не намерен отказываться от прежнего курса. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном. Неонацисты раздора: как на Украине делят власть при Зеленском © Скриншот из видео Украина.ру

«Лукашенко пытается сохранять прежний курс на дистанцирование от России, на белорусизацию белорусской политики и балансирование между Россией и Западом, несмотря на то что Запад от него отрекся. Он все равно пытается убедить Запад в том, что он лучше Тихановской», — констатировал Ищенко.

Политолог добавил, что Запад все последние 20 лет стремится убирать из политики даже сильных прозападных лидеров, поскольку они в состоянии отстаивать интересы своей страны или своего клана.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.