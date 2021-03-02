В подтверждении своего тезиса эксперт отметил, что Лукашенко заявил о проведении конституционной реформы в 2022 году (которую он обещал провести еще в 2020 и 2021 годах), а также о «правильном белорусском национализме».
«Лукашенко пытается сохранять прежний курс на дистанцирование от России, на белорусизацию белорусской политики и балансирование между Россией и Западом, несмотря на то что Запад от него отрекся. Он все равно пытается убедить Запад в том, что он лучше Тихановской», — констатировал Ищенко.
Политолог добавил, что Запад все последние 20 лет стремится убирать из политики даже сильных прозападных лидеров, поскольку они в состоянии отстаивать интересы своей страны или своего клана.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.