Первый заместитель главы Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман заговорил на «восточно-украинском» языке во время заседания. Видео опубликовали 28 февраля в Telegram-канале «Легитимный live»

Дагмар Миронова: Это счастье читать русскую литературу на русском языке © Фото Анны Ревякиной начали смеяться и аплодировать.

Гуфман представляет в областной думе партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены.

В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.