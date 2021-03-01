В экономике и социальной сфере Украины происходят серьезные деструктивные процессы. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, если раньше была иллюзия, что Украина станет витриной, которая будет работать на Белоруссию, Россию и другие постсоветские государства как результат западного вмешательства в украинские дела, то теперь видно, что витрины не получилось. Верховная Рада приняла дефицитный бюджет © rada.gov.ua

Он пояснил, что политические и экономические механизмы, действующие на Украине, не предполагают ее восстановления как самостоятельного и эффективного государства.

«Ключевой фактор, дестабилизирующий Украину, — это не война на Донбассе, не политические сложности, это полный развал налоговой системы и системы внутренних финансов, при котором уже сейчас правительство не может наполнить бюджет», — сказал Зубец.

При этом нынешняя система власти спасти внутреннюю экономическую ситуацию в стране не может, добавил эксперт.

Поэтому, по его словам, перед Западом стоит задача избавиться от Украины с выгодой для себя, в том числе за счет провокации и развязывания войны.

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