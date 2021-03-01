Запад решил, что Украина безнадежна как способ давления на Россию, и не потому, что Россия что-то противопоставляет и умело действует против этой политики, а потому что сами по себе особенности украинской системы не позволяют этого делать, пояснила эксперт.
«Они, конечно, будут пытаться использовать Украину, реализовывать через нее какие-то операции, но я сомневаюсь, что нужно ждать чего-то нового или принципиального ухудшения на украинском направлении», — полагает Алкснис.
Что касается постсоветского пространства, то в «поясе» вокруг России будет усиливаться нестабильность, но это будет происходить даже не потому, что кто-то будет действовать целенаправленно против РФ (хотя, конечно, это будет), а потому, что нарастает общемировая турбулентность, и практически все страны мира будут в нее вовлечены, заключила собеседница издания.
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