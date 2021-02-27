Протестующие белорусы разочаровались в Светлане Тихановской в том числе потому, что у нее нет никакой позитивной программы. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Болкунец рассказал, на что Лукашенко и Тихановская хотели спровоцировать Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«У нее есть какие-то представления о внешней торговле? о позиционировании белорусских предприятий на тех или иных рынках? У нее ничего из этого нет. И команды, которая помогла бы вот эти проблемы решить, у нее тоже нет», — констатировал Зубец.

Задача России и Белоруссии — сделать так, чтобы дихотомии «если не Лукашенко, то Тихановская» не возникало, а была бы альтернативная площадка для передачи власти, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.