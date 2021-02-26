Инцидент произошел в городе Каменское.
На кадрах видно, как люди столпились у входа в магазин, вывеска на котором сообщает о 70%-ной скидке.
Когда охранник открыл дверь, толпа ринулась внутрь магазина, едва не затоптав пожилую женщину, которая упала землю и была вынуждена на четвереньках отползти в сторону.
Стоит отметить, что подобные случаи в Днепре не редкость: в прошлом году посетители одного из секонд-хендов города ворвались в магазин, сметали все на своем пути и даже разбили стеклянную входную дверь.