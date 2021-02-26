В Днепропетровской области толпа посетителей секонд-хенда, пытавшихся попасть внутрь магазина, едва не затоптала пожилую женщину. Видео инцидента 26 февраля опубликовал YouTube-канал «Наше Місто»

Инцидент произошел в городе Каменское.

На кадрах видно, как люди столпились у входа в магазин, вывеска на котором сообщает о 70%-ной скидке.

Украинцы бьют рекорды по посещению секонд-хендов © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что подобные случаи в Днепре не редкость: в прошлом году посетители одного из секонд-хендов города ворвались в магазин, сметали все на своем пути и даже разбили стеклянную входную дверь.