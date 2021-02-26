Отмечается, что возле бюста полководца круглосуточно дежурят автозак и фургон полиции. На месте всегда находятся несколько правоохранителей.
В пресс-службе пояснили, что патрулирование проводится с целью не допустить конфликтных ситуаций.
«Мы проводим превентивные мероприятия, учитывая ситуацию, которая на данный момент сложилась вокруг памятника Жукову, проспекта Григоренко, который снова переименовали в проспект Жукова. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, не возникало никаких конфликтных ситуаций или вовремя их прекратить, полиция приняла решение об усилении мер безопасности», — сообщила заместитель начальника отдела коммуникации Оксана Калмыкова.
Патрульные появились у бюста Жукова 23 февраля, когда в Харькове проходил митинг сторонников националиста Сергея Стерненко. Они протестовали против вынесенного ему приговора за похищение и пытки депутата.
Затем, 24 февраля, на заседании Харьковского горсовета депутаты в третий раз вернули проспекту Григоренко прежнее название — проспект маршала Жукова. 25 февраля бюст также оставался под охраной.
При отсутствии правонарушений полиция может снять круглосуточную охрану, добавили в пресс-службе.
Ранее, в 2019 году, националисты повалили и разрушили бюст полководца в Харькове. Затем он был восстановлен.