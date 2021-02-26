В Харькове полиция трое суток патрулирует проспект, где установлен бюст маршала Георгия Жукова. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области 26 февраля

Отмечается, что возле бюста полководца круглосуточно дежурят автозак и фургон полиции. На месте всегда находятся несколько правоохранителей.

В пресс-службе пояснили, что патрулирование проводится с целью не допустить конфликтных ситуаций. Осташко: Теперь памятник Жукову в Харькове может снести кто угодно © Facebook, Руслан Осташко | Facebook, Руслан Осташко | Перейти в фотобанк

«Мы проводим превентивные мероприятия, учитывая ситуацию, которая на данный момент сложилась вокруг памятника Жукову, проспекта Григоренко, который снова переименовали в проспект Жукова. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, не возникало никаких конфликтных ситуаций или вовремя их прекратить, полиция приняла решение об усилении мер безопасности», — сообщила заместитель начальника отдела коммуникации Оксана Калмыкова.

Патрульные появились у бюста Жукова 23 февраля, когда в Харькове проходил митинг сторонников националиста Сергея Стерненко. Они протестовали против вынесенного ему приговора за похищение и пытки депутата.

Затем, 24 февраля, на заседании Харьковского горсовета депутаты в третий раз вернули проспекту Григоренко прежнее название — проспект маршала Жукова. 25 февраля бюст также оставался под охраной.

При отсутствии правонарушений полиция может снять круглосуточную охрану, добавили в пресс-службе.

Ранее, в 2019 году, националисты повалили и разрушили бюст полководца в Харькове. Затем он был восстановлен.