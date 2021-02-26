На Украине предлагается ввести штрафы за антисемитизм, в частности, за отрицание Холокоста, высказывания стереотипных заявлений или распространение любых унизительных материалов о евреях, передает Vesti.ua 26 февраля

Еврейская община Украины отчиталась об уровне антисемитизма © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Авторами законопроекта выступили 49 депутатов Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа». Они предложили определить, что именно попадает под проявление антисемитизма, и внести изменения в Уголовный кодекс.

В этот список вошли:

• возражения в праве само­идентификации лиц еврейского происхождения;

• призыв, сокрытие, оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе через радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды;

• высказывания ложных сведений, стереотипных, ненавистнических о лицах еврейского происхождения;

• публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц, независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

• отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, то есть Холокоста;

• изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

• умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам;

• умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения;

• проявления антисемитизма в отношении лиц не еврейского происхождения, но которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;

• призывы к антисемитизму.

По словам президента Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, сам факт наличия такого законопроекта — это без­условный успех.

«Это то, о чем еврейские организации вели речь на протяжении последних 20 лет. Но этого мало. Нужно изменить и саму статью Уголовного кодекса. Потому что по ней невозможно никого осудить. За все годы независимости никого не осудили за антисемитизм. Просто потому что нельзя доказать умысел», — заявил он.

При этом адвокат, эксперт по борьбе с антисемитизмом и нетерпимостью Иван Либерман подчеркнул, что прецедентов по статье о нарушениях равноправия граждан на Украине масса.

«Все зависит от того, что конкретно совершил человек: написал обидное слово, опубликовал свастику или совершил другие конкретные физические действия. Доказать это несложно. На практике для этого необходимо лишь соответствующее заключение эксперта относительно какого-либо знака или высказывания. И этого заключения уже достаточно для возбуждения уголовного производства и регистрации материалов в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований — ред.). Например, слово "жид" с 1991 года в Украине официально считается унижением. Соответственно, уже этого достаточно, чтобы доказать умысел», — отметил правозащитник.

Согласно последнему глобальному исследованию ADL Global 100 Index, по уровню антисемитизма Украина занимает второе место в Европе после Польши. Уровень антисемитизма в стране начал резко расти с 2015 года — с 32% до 46%.

В ходе исследования жителям 14 европейских стран называли определенные негативные стереотипы и спрашивали, правдивы они или ошибочны. Вопросы касались Холокоста, а также влияния евреев на мировой порядок, финансовые рынки и бизнес. Так, 72% украинцев согласились с утверждением, что «евреи обладают слишком большой властью в деловом мире».

В октябре 2020 года националисты разместили возле Офиса президента Владимира Зеленского информационный баннер с надписью о том, что «еврейский клан Зеленского захватил власть в Украине».

При этом сам президент за месяц до этого инцидента отрицал наличие антисемитизма на Украине. В интервью The Jerusalem Post он заявил, что уровень антисемитизма составляет не более 5%, и добавил, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в своей стране.