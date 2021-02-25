Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США 25 февраля опубликован на официальном сайте главы украинского государства

Зеленский поздравил Маркарову с назначением и сказал, что ей нужно в первую очередь наладить эффективный диалог с администрацией нового президента США Джозефа Байдена.

Также он заявил о необходимости активизировать работу с Конгрессом США, постоянно вести диалог с законодателями и укреплять поддержку Украины как со стороны Демократической, так и Республиканской партий США.

Зеленский также заявил о том, что необходимо усилить санкции США против России, в особенности против проекта «Северный поток — 2».

Кроме того, украинский президент выразил надежду на поддержку Вашингтоном курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.

Зеленский также выразил надежду на привлечение США к процессу урегулирования в Донбассе и возвращения Крыма под контроль Киева.