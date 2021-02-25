Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки двум детским и одному музыкальному телеканалу. Об этом 25 февраля сообщили на сайте регулятора

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк ожидает телеканалы Niki Kids и Niki Junior (ООО «Детское телевидение Украины»). Причина — уменьшение объема детских программ и национального продукта. Так, 29 ноября 2020 года Нацсовет зафиксировал 4,9% национального продукта вместо положенных 50% в сутки. Также зафиксировано нарушение программной концепции из-за уменьшения доли детских программ — по лицензии не менее 15%, а фактически — 3 часа в сутки.

«Также мы выяснили у Государственного агентства по вопросам кино, что анимационные фильмы, которые транслировались в эфире ООО "Детское телевидение Украины", рассчитаны не на детскую аудиторию, а на общую. А это не дает оснований зачисления их в квоту детских программ», — сказал член Нацсовета Максим Оноприенко.

Подобные нарушения регулятор зафиксировал и в эфире Niki Junior.

А музыкальный телеканал Eumusic 27 января, в День памяти жертв Холокоста, не сообщил своим зрителям об этом дне.

Стоит отметить, что все перечисленные каналы принадлежат медиабизнесмену Рудольфу Кирносу.