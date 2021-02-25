Ранее российский газ попадал в Румынию через Украину, однако после запуска «Турецкого потока» необходимость в использовании украинской ГТС отпала.
«Интенсивные переговоры между Еврокомиссией, Transgaz и "Газпром экспорт" завершились подписанием соглашения об окончании контракта», — сообщает Transgaz.
Транспортный коридор через Румынию обеспечивал поставки российского газа в Болгарию, Турцию, Грецию, а также Северную Македонию.
В 2019 году по этому маршруту прокачали 11,3 млрд кубов природного газа, около 6% экспортных поставок компании «Газпром», если исключить страны СНГ.
После запуска «Турецкого потока» в январе 2020 года объемы прокачки сократились до всего лишь 172 млн кубов ежемесячно, в мае прокачка прекратилась полностью.
Теперь Румыния получает газ по новому маршруту, поскольку это позволяет ей увеличить загрузку своих труб в случае необходимости, а «Газпром» не платит за ненужный ему транзит.