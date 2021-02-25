Оператор газотранспортной системы Румынии Transgaz, компания «Газпром экспорт» и Еврокомиссия договорились о прекращении контрактных обязательств российской компании по транзиту газа через Румынию, говорится в сообщении на сайте румынской компании 24 февраля

Ранее российский газ попадал в Румынию через Украину, однако после запуска «Турецкого потока» необходимость в использовании украинской ГТС отпала.

«Интенсивные переговоры между Еврокомиссией, Transgaz и "Газпром экспорт" завершились подписанием соглашения об окончании контракта», — сообщает Transgaz.

Когда Львов остановит транзит российского газа в Европу? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 2019 году по этому маршруту прокачали 11,3 млрд кубов природного газа, около 6% экспортных поставок компании «Газпром», если исключить страны СНГ.

После запуска «Турецкого потока» в январе 2020 года объемы прокачки сократились до всего лишь 172 млн кубов ежемесячно, в мае прокачка прекратилась полностью.

Теперь Румыния получает газ по новому маршруту, поскольку это позволяет ей увеличить загрузку своих труб в случае необходимости, а «Газпром» не платит за ненужный ему транзит.