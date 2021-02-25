За 2020 год в экономику Украины было привлечено 419,84 млрд грн капитальных инвестиций, что на 28,2% меньше, чем за 2019 год, сообщила Государственная служба статистики страны

Падение отмечалось практически во всех отраслях, рост если и был, то крайне незначительный.

В частности, в промышленность было привлечено на 33,9% меньше средств, чем годом ранее (153,32 млрд грн), в строительство на 36,4% меньше — 37,98 млрд грн, в сельское, лесное и рыбное хозяйство на 34,0% меньше — 36,44 млрд грн.

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В транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность снизились на 36% — 26,49 млрд грн, в операции с недвижимым имуществом на 28,7% — 17,18 млрд грн.

Меньше падение инвестиций было в финансовой и страховой деятельности (8,4%, 9,97 млрд грн), а также в профессиональную, научную и техническую деятельность (на 5,8%, 10,85 млрд грн).

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Это падение выглядит еще более значительным на фоне того, что в 2019 году наблюдался рост капитальных инвестиций по сравнению с 2018 годом на 11% — до 584,45 млрд грн капитальных инвестиций.