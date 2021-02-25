Падение отмечалось практически во всех отраслях, рост если и был, то крайне незначительный.
В частности, в промышленность было привлечено на 33,9% меньше средств, чем годом ранее (153,32 млрд грн), в строительство на 36,4% меньше — 37,98 млрд грн, в сельское, лесное и рыбное хозяйство на 34,0% меньше — 36,44 млрд грн.
В оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов инвестиции упали на 29,5% — 30,68 млрд грн.
В транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность снизились на 36% — 26,49 млрд грн, в операции с недвижимым имуществом на 28,7% — 17,18 млрд грн.
Меньше падение инвестиций было в финансовой и страховой деятельности (8,4%, 9,97 млрд грн), а также в профессиональную, научную и техническую деятельность (на 5,8%, 10,85 млрд грн).
Рост был отмечен только в области информации и телекоммуникации, куда инвестировали 21,14 млрд грн, что на 1,2% больше, чем годом ранее.
Это падение выглядит еще более значительным на фоне того, что в 2019 году наблюдался рост капитальных инвестиций по сравнению с 2018 годом на 11% — до 584,45 млрд грн капитальных инвестиций.