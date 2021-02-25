Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт вручил теннисистке и первой ракетке страны Элине Свитолиной орден «За заслуги» II степени. Об этом 24 февраля сообщил сайт btu.org.ua

Для похода к министру спортсменка выбрала не совсем традиционный образ: Свитолина надела топ оливкового цвета, поверх которого накинула черную рубашку, и выбрала джинсы, порванные на коленях.

Первый орден «За заслуги», тогда еще III степени, теннисистка получила в 2017 году, а в 2020-м президент Украины Владимир Зеленский решил наградить теннисистку по случаю Дня независимости «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины».

Награда не сразу нашла спортсменку, мешал карантин. Теперь в ее копилке не хватает только одного ордена I степени, чтобы получить его, ей нужно выиграть один из турниров Большого шлема, что есть в планах первой ракетки Украины, призналась она сама.

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Элина Свитолина — уроженка Одессы, на данный момент спортсменке 26 лет, она является одной из самых высокооплачиваемых теннисисток мира. По данным Forbes, ее доход за 2019 год составил 5,4 млн долларов (394 млн руб.).