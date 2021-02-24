Депутат Верховной Рады, известный украинский спортсмен африканского происхождения Жан Беленюк угодил в скандал из-за того, что упомянул в беседе с американцем русский язык

Беленюк на своей странице в Facebook 24 февраля рассказал, что сограждане из-за цвета кожи часто считают его иностранцем, поэтому обращаются к нему на английском. Аналогичный случай произошел с ним недавно в бассейне, однако заговоривший с ним на иностранном языке оказался американцем.

«Плаваю сегодня в бассейне, у бортика ко мне обращается мужчина средних лет на английском языке, просит разделить со мной мою дорожку! Любезно соглашаясь, говорю ему, что понимаю по-русски, на что он мне отвечает: "I don't know russian"», — написал Беленюк.

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«Как стыдно перед иностранцем — Жан, вы что, совсем украинский не знаете?», «То есть сказать, что вы понимаете украинский язык, в голову не пришло? Вы что там, подмышек уже совсем нанюхались?», «Государственный язык — украинский, если кто-то забыл. Любителей российского языка в рашу», «Что ты делаешь на Украине, заказной москаль» — вот самые пристойные из ответов на публикацию политика-спортсмена.

«Очень, очень плохой пример показываете. Вы пропагандируете среди иностранцев тренд, что все украинцы по умолчанию говорят по-русски… Всратый украинский депутат», — написал на мове пользователь с ником Толик Лысак.

Однако нашлись и те, кто отвечал «хейтерам» Беленюка персонально.

«Толик Лысак, русский язык на постсоветском пространстве — это как английский в мире или испанский в латиноамериканских странах. Как бы вы его ни ненавидели и не заставляли переходить на мову, русский язык будет выше котироваться в мире, и с Вами в других странах быстрее заговорят на русском, если вы не знаете английский или испанский», — написал Bendición Sambo.

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«По закону, если в трусах, можешь разговаривать на любом языке на свой выбор», «Жан, посылай… этих националистов все это бродячие шапито псевдо-патриатическое спекулирующих на языковой теме и пытающихся разделить украинцев на своих и чужих», «Ужас, везде в комментах шастают з*др*ты, у которых появилась новая цель в жизни — поучать кому на какой мове с кем что делать…» — писали люди.

Беленюк пытался оправдываться, писал, что знает украинский, но это не возымело эффекта — оскорбления продолжались, от него требовали говорить на украинском, потому что это «государственный язык».