Британская компания Crown Agents, выступившая посредником в вопросе закупки вакцины от коронавируса для Украины, отказалась назвать стоимость препарата CoviShield, который сегодня прибыл в страну. Отказ был озвучен 23 февраля на пресс-конференции Минздрава Украины

«Мы находимся под договором о неразглашении, поэтому, к сожалению, я не могу озвучивать цены, поскольку это часть наших переговоров с поставщиком. При этом я могу подчеркнуть, что она отвечает задекларированной разработчиком цене», — заявила глава офиса Crown Agents на Украине Татьяна Коротченко.

Сомнительная вакцина для Степанова. Как Украина стала заложницей политики и карьерного вопроса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Виктор Ляшко поблагодарили британское посольство в содействии в поставках вакцины у Индии.

Британская компания получила право закупать вакцину для Украины с января 2021 года.

Ранее на Украину прибыло полмиллиона доз вакцины CoviShield индийского производства. Вскоре партия будет разделена на 11 регионов страны и доставлена специальными автомобилями.

Стоит отметить, что препарат не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения.