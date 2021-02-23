«Мы находимся под договором о неразглашении, поэтому, к сожалению, я не могу озвучивать цены, поскольку это часть наших переговоров с поставщиком. При этом я могу подчеркнуть, что она отвечает задекларированной разработчиком цене», — заявила глава офиса Crown Agents на Украине Татьяна Коротченко.
Она и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко поблагодарили британское посольство в содействии в поставках вакцины у Индии.
Британская компания получила право закупать вакцину для Украины с января 2021 года.
Ранее на Украину прибыло полмиллиона доз вакцины CoviShield индийского производства. Вскоре партия будет разделена на 11 регионов страны и доставлена специальными автомобилями.
Стоит отметить, что препарат не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения.