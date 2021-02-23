Эксперт отметил, что до того, как Карметкомбинат поступил под контроль компании, на нем работало 40 тысяч человек (включая социальный блок — детские сады, санатории, пионерские лагеря), которые производили 5 млн тонн стали, а сейчас количество работников доведено до 12 тысяч, а производство до 2,5-3 млн тонн.
По его словам, оборудование на комбинате разваливается, инвестиций в модернизацию нет, выбросы вредных веществ в атмосферу просто запредельные, зато есть преференции из бюджета, дешевая рабочая сила, взаимопонимание с компрадорами и никакой ответственности.
«Как пример: «АрселорМиттал Темиртау» имеет долги перед местными подрядными организациями на несколько млрд тенге — более 7 млн долларов. Так вот подрядчикам прямо заявили: «Денег вы не получите»», — указал Гусев.
Журналист добавил, что его критика «почтенного инвестора» — это такой сизифов труд на фоне классических любовных отношений компрадорской элиты и колонизатора, но он руководствуется принципом «делай, что должен, и будь, что будет».
Полностью интервью можно прочитать здесь.