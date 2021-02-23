Крупная индо-британская корпорация «АрселорМиттал Темиртау» ведет себя в Казахстане так, как будто бы республика является страной третьего мира. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

По его словам, оборудование на комбинате разваливается, инвестиций в модернизацию нет, выбросы вредных веществ в атмосферу просто запредельные, зато есть преференции из бюджета, дешевая рабочая сила, взаимопонимание с компрадорами и никакой ответственности.

«Как пример: «АрселорМиттал Темиртау» имеет долги перед местными подрядными организациями на несколько млрд тенге — более 7 млн долларов. Так вот подрядчикам прямо заявили: «Денег вы не получите»», — указал Гусев.

Журналист добавил, что его критика «почтенного инвестора» — это такой сизифов труд на фоне классических любовных отношений компрадорской элиты и колонизатора, но он руководствуется принципом «делай, что должен, и будь, что будет».

Полностью интервью можно прочитать здесь.