«Укрпочта» после критики со стороны Минобороны страны решила перенести дату введения в обращение почтовых марок «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска» с 23 февраля на 14 марта. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба компании

Генштаб ВСУ запретил Укрпочте отмечать 23 февраля © Укрпочта/Facebook

«Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот — украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального Штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска» на 14 марта — День украинского добровольца», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что за семь лет выпустили более 20 художественных марок патриотической тематики, среди которых «Слава Украине!» (получившая первую премию на международной выставке в Мадриде), «Передовая», «Они выстояли! Не выдержал бетон!» и другие.

Ранее Минобороны Украины жестко отреагировало на решение «Укрпочты» выпустить новую марку 23 февраля. Ведомство считает эту дату «откровенно неуместной».