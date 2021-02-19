Певец, участник шоу «Голос страны» Арсен Мирзоян пошутил в сториз Instagram 18 февраля, выложив в сеть два снимка со странными комментариями

Сначала артист разместил снимок, на котором он запечатлел замерзший во дворе гриль-барбекю, который из-за снега стал похож на яйцо, подписав запись таинственной фразой.

«Вчера ночью я что-то заподозрил», — говорится в подписи к фото.

В дополнение к подписи Мирзоян дал на снимке ссылку на компанию, которая производит знаменитые шоколадки с сюрпризами, намекая, что речь действительно идет о яйце.

Чуть позже мужчина добавил к сториз еще одно фото с надписью «Стартанули» и двумя принцессами, которые им с дочкой попались в шоколадном яйце.

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В настоящее время Арсен Мирзоян женат во второй раз, в этой семье с певицей Тоней Матвиенко в январе 2016 года у него родилась дочь. От первого брака у артиста два сына.

В 2011 году Мирзоян стал участником шоу «Голос страны», пройдя отборочные этапы. На проекте он попал в команду музыканта Стаса Пьехи, а за свой крутой нрав среди наставников получил прозвище «бунтарь».