«Так, друзья, с корпоративами не огонь, поэтому предлагаю свои голые фоточки за недешево. Кому интересно — пишите в директ», — сказал Мирзоян.
В то же время другой украинский артист — ведущий Владимир Остапчук выложил фото с отдыха на Мальдивах, где он абсолютно голый, совершенно бесплатно.
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Арсен Мирзоян в 2011 году стал участником шоу «Голос страны», пройдя отборочные этапы. На проекте он попал в команду музыканта Стаса Пьехи, а за свой крутой нрав среди наставников получил прозвище «бунтарь».