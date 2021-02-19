Директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру перечислил версии тем, которые 19 февраля поднимут на заседании Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины

Порошенко купил телеканал «Прямой» и пригрозил Зеленскому © eurosolidarity.org

«Первая — что будут дожимать бизнес, связанный с ОПЗЖ, а также разного рода активы, которые составляют экономическую основу деятельности этой политической силы. Вторая — что будут дальше работать по [блогеру Анатолию] Шарию и его структурам. Третья — что заседание будет посвящено Петру Порошенко и группе "Приват", и что будут какие-то ограничения в работе "Прямого" или "Плюсов" (телеканал "1+1" — ред.)», — сказал Бортник.

Четвертая версия, по его словам, заключается в том, что будут составлены широкие списки (несколько сотен) из руководства социальных сетей и тех людей, которые, по мнению властей, совершают какие-то действия, направленные против Украины.

«Это некая украинская адаптация "ночи цифровых ножей" против сторонников [Дональда] Трампа. Но что будет и будет ли вообще, пока что никто не знает. Мне кажется, что власть сегодня эффективно давит этими страхами и этой неопределенностью на своих политических конкурентов и оппонентов», — добавил политолог.

На пятницу назначено заседание Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО), на котором, как было объявлено, будут рассматриваться важнейшие для Украины вопросы, часть из них в закрытом режиме.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.