Продавать землю иностранцам на Украине пока нельзя, но власти уже к этому готовятся. Об этом в своей статье написал автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич

Отмечается, что во время визита в ОАЭ Зеленский подписал несколько меморандумов, большая часть из которых касалась сотрудничества стран в аграрном секторе.

Зеленский, отмечает автор, «сватал» арабским шейхам украинскую пшеницу, как «заезжий торговец».

При этом, по мнению авторов Telegram-канала «Тень на плетень», все это было для того, чтобы создать структуры для выкупа украинских земель.

«Никакие другие проекты просто не могут потреблять в год до 2 миллиардов долларов. В Эмиратах пахотных земель почти нет, но у эмиров есть огромные деньги. Теперь ясно, что земельный кейс будет реализовываться быстро», — говорится в сообщении.

Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам © president.gov.ua

«Стало быть, возможность такой покупки будут либо активно проталкивать в парламенте, прижав к ногтю оппозицию, либо продавать через "серые" схемы с помощью фиктивных банкротств. Поскольку сельскохозяйственные земли могут быть залогом, их можно отчуждать за долги, в том числе и иностранным банкам и фондам», — добавил он.

Подробнее о визите Зеленского в ОАЭ можно прочесть в статье на сайте Украина.ру.

В субботу-воскресенье, 14-15 февраля, Зеленский в сопровождении министров прибыл с визитом в Дубай. В ОАЭ глава государства подписал протокол об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений; договор о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом; меморандум о взаимном признании водительских удостоверений; меморандум об инвестициях в сельское хозяйство и развитии торговли агропродовольственной продукцией; меморандум о развитии туристической отрасли и увеличении двустороннего пассажиропотока и меморандум об обмене опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель.