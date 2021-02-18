В субботу-воскресенье, 14-15 февраля, Зеленский в сопровождении министров прибыл с визитом в Дубай. В ОАЭ глава государства подписал ряд протоколов и договоров.
По словам автора, все эти меморандумы являются преимущественно лишь заявлениями о благих намерениях.
«Основной целью всех зарубежных поездок последних двух украинских президентов было получение кредитов и какой-нибудь гуманитарной помощи. Чем дальше, тем неохотнее Украине дают деньги, учитывая "кредитную историю" страны», — отметил он.
Ранее стало известно, что миссия Международного валютного фонда отказала Киеву в очередном транше. В 2021 году Украина рассчитывала получить от фонда 2,2 млрд долларов — эти деньги необходимы для погашения государственного долга.
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