Основной целью поездки президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты стало получение кредитов и какой-либо гуманитарной помощи. Об этом говорится в статье автора Украина.ру Дмитрия Ковалевича

В субботу-воскресенье, 14-15 февраля, Зеленский в сопровождении министров прибыл с визитом в Дубай. В ОАЭ глава государства подписал ряд протоколов и договоров.

Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам © president.gov.ua

«Основной целью всех зарубежных поездок последних двух украинских президентов было получение кредитов и какой-нибудь гуманитарной помощи. Чем дальше, тем неохотнее Украине дают деньги, учитывая "кредитную историю" страны», — отметил он.

Ранее стало известно, что миссия Международного валютного фонда отказала Киеву в очередном транше. В 2021 году Украина рассчитывала получить от фонда 2,2 млрд долларов — эти деньги необходимы для погашения государственного долга.

Подробнее о поездке Зеленского в ОАЭ читайте в статье на сайте Украина.ру