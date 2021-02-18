В Воронеже Федеральная служба безопасности РФ задержала сторонников неонацистской украинской организации «Маньяки. Культ убийц» (МКУ). Об этом сообщает РИА Новости 18 февраля

«ФСБ РФ во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств», — говорится в сообщении.

У задержанных были изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие и средства связи с информацией о преступлениях. Time рассказал, как «Азов» вербует неонацистов со всего мира

Кроме того, в гараже одного из сторонников группировки обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны. Он направлен на экспертизу.

В отношении задержанных заведены уголовные дела из-за возбуждения ненависти либо вражды, совершенного организованной группой, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Неонацистская группа МКУ была создана в 2018 году на Украине. Члены группы призывают убивать бездомных и мигрантов. На лидера МКУ Егора Краснова в России завели 10 уголовных дел по статье «убийство». Затем члены группы стали призывать убивать правоохранителей.

Отмечается, что деятельность МКУ в России курирует из Киева Виталий Кошицкий, сотрудник Службы безопасности Украины.