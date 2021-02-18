Чтобы с точки зрения международного права был зафиксирован распад Украины, либо ее центральная власть должна признать сам факт этого распада, либо этот распад по факту должен быть санкционирован Совбезом ООН. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

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«Если центральная власть фактически признает этот распад, то она должна будет признать Крым российским, Донбасс — независимым, а также дать билеты в независимость всем желающим. После этого нужно будет провести новую границу и обозначить, что эти территории еще не Украина, а эти — уже не Украина. Такие варианты бывали в истории, хотя и редко. Например, Чехия и Словакия провели мирный развод», — рассуждает Ищенко.

Еще возможен вариант, когда территория провозглашает свою самостоятельность, де-факто становится самостоятельной, а потом это просто фиксируется на уровне ООН, которая потом признает ее независимость и принимает в ООН, но для этого, как правило, сначала нужно признание со стороны значительной части влиятельных стран, и только потом этот вопрос может быть рассмотрен на уровне ООН, считает политолог.

На самом деле никого не волнует, признаю я вашу независимость или не признаю. Главное, чтобы вы сами могли эту независимость отстаивать, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.