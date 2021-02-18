Эксперт отметил, что пока и один, и другой варианты представляются маловероятными.
«Если центральная власть фактически признает этот распад, то она должна будет признать Крым российским, Донбасс — независимым, а также дать билеты в независимость всем желающим. После этого нужно будет провести новую границу и обозначить, что эти территории еще не Украина, а эти — уже не Украина. Такие варианты бывали в истории, хотя и редко. Например, Чехия и Словакия провели мирный развод», — рассуждает Ищенко.
Еще возможен вариант, когда территория провозглашает свою самостоятельность, де-факто становится самостоятельной, а потом это просто фиксируется на уровне ООН, которая потом признает ее независимость и принимает в ООН, но для этого, как правило, сначала нужно признание со стороны значительной части влиятельных стран, и только потом этот вопрос может быть рассмотрен на уровне ООН, считает политолог.
На самом деле никого не волнует, признаю я вашу независимость или не признаю. Главное, чтобы вы сами могли эту независимость отстаивать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.