К сожалению, сегодня значительная часть тех, кто сейчас едет с Украины в РФ, всеми доступными силами демонстрирует, что они выше и круче граждан РФ. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман объяснил, почему после развала СССР у Украины не было шансов разбогатеть © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Есть такое правило Даннинга — Крюгера, что человек достаточно мало компетентный чаще всего не может осознать, насколько он мало компетентный. И, к сожалению, значительная часть тех, кто приезжает в РФ на заработки, не понимают, что приезжают на заработки туда, где жить лучше. Но они-то пытаются показать, что приехали, потому что оказывают русским превеликую милость. Таких немного. По счастью, ни в одном народе дураки не составляют сколько-нибудь заметную часть, и украинская часть русского народа не исключение из этого общего правила. Но, к сожалению, дураки всегда очень шумные и всегда на виду», — рассуждает Вассерман.

Поэтому общественное мнение в РФ, ориентируясь в первую очередь именно на этих глупых и шумных людей, прониклось скепсисом по отношению ко всем украинцам, и теперь уже не все россияне осознают, что украинцы — необходимая и неотъемлемая часть русского народа, указал публицист.

Если так и дальше пойдет, то к тому моменту, когда основная масса украинцев дозреет до осознания необходимости вхождения в состав России политически и культурно, им придется вести себя примерно так же, как во времена запорожских гетманов, когда они пару десятилетий подряд упрашивали, чтобы Россия включила земли войска запорожского в свой состав, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.