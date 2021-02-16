Ранее 16 февраля стало известно, что СБУ подозревает Шария в госизмене и нарушении равноправия граждан. В спецслужбе полагают, что блогер действовал в интересах «иностранных структур».
Шарий заявил, что по-прежнему считает, что на Украине идет гражданская война, а сама страна является колонией.
«Пошли они в задницу со такой госизменой, со всеми своими СБУ, со своим Зеленским недоразвитым и со всеми остальными. Я не боюсь, мне все равно», — сказал блогер.
Анатолий Шарий уехал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Летом 2019 года он объявил о создании «Партии Шария». 14 апреля 2020 года Украина сняла Шария с розыска по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения, в розыске он находился с 2012 года.