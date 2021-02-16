Украинский исполнитель Олег Винник рассказал журналисту Дмитрию Гордону о том, что с 2014 года ему неоднократно предлагали устроить тур по России, но каждый раз он отказывался. Об этом издание «Гордон» написало 16 февраля

По словам Винника, выступления в РФ ему предлагали самые разные: и на частных вечеринках, и в концертных залах, и даже на заводах. Музыкант уточнил, что отдельные организаторы даже обещали ему сделать визит в Россию тайным. Но Винник был непреклонен: не ехать в Россию — его принципиальная позиция, менять которую он не намерен.

«Не езжу… Я не могу позволить себе вещи, которые для меня болезненны. Об этом даже говорить несерьезно. Как можно себе представить? Олег сейчас полетел в Россию, выступил — и вернулся назад?» — сказал певец.

Журналист Дмитрий Гордон напомнил Виннику, что другие представители шоу-бизнеса гастролируют в России, на это исполнитель заявил, что выбор для себя делают не артисты, а люди.

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В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.

В том же году жители Крыма проголосовали за возвращение своей территории в состав Российской Федерации. Украинские власти оценили переход полуострова как аннексию со стороны РФ.