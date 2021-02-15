По мнению Делиева, концерты многих артистов в Одессе, в том числе Константина Райкина, срывали не коренные одесситы, а «засланные казачки», которые делали это не бескорыстно.
«Украину нельзя сегодня рассматривать как страну, отдельно принимающую решения. Среди тех, кто срывал концерт Райкина, было много неодесситов, и этим людям, как выяснилось, заплатили. Они действуют как наемные убийцы: получили деньги, фото жертвы — и сделали свое дело», — сказал Делиев.
Многим одесситам, по словам комика, было стыдно и неприятно, что за действия, совершенные приезжими, клеймо провокаторов ложится на них.
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Георгий Делиев — уроженец города Херсона, режиссер, актер, комик, художественный руководитель комик-труппы «Маски-шоу». Имеет звание Народного артиста Украины. В настоящее время проживает в Одессе. Работал депутатом Одесского городского совета.