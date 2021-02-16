В совещании приняли участие министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, замглавы офиса главы государства Роман Машовец и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.
Утром 14 февраля трое солдат ВСУ подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.
Рассматриваются три версии взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований и дистанционный подрыв мины; халатное отношение военных к службе.
«Вопросов до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование», — заявил Зеленский.
Он выразил соболезнования близким погибших и дал 10 дней на установление виновных в произошедшем. Также он дал указание активнее вести разминирование в зоне конфликта.