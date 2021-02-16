Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание после гибели трех украинских военных в воскресенье в районе Новолуганского в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента 16 февраля

В совещании приняли участие министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, замглавы офиса главы государства Роман Машовец и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.

На украинских позициях в Донбассе прогремели взрывы © Facebook, Операція об'єднаних сил

Рассматриваются три версии взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований и дистанционный подрыв мины; халатное отношение военных к службе.

«Вопросов до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование», — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования близким погибших и дал 10 дней на установление виновных в произошедшем. Также он дал указание активнее вести разминирование в зоне конфликта.