Взрыв автомобиля в Горловке, в котором находился военнослужащий Народной милиции (НМ) ДНР вместе со своей несовершеннолетней дочерью, организовали украинские боевики из сводного отряда отдельного центра спецназначения «Запад», сообщает Донецкое агентство новостей 15 февраля со ссылкой на данные Управления НМ ДНР

Днем ранее после подрыва трех украинских военнослужащих на собственных минах в районе Новолуганского президент Украины поручил начальнику генштаба Руслану Хомчаку лично прибыть в зону конфликта в Донбассе для проведения разбирательств.

«Хомчак, опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения "Запад" организовать резонансный диверсионный акт с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции», — заявили в НМ ДНР.

В ведомстве уточнили, что объектом теракта украинские боевики выбрали автомобиль военнослужащего НМ ДНР, установили на дно автомобиля взрывное устройство, которое сработало в жилом районе города Горловки.

«Применяя террористические методы войны, так называемые украинские "спецназовцы" осознанно подвергают угрозе жизни и здоровье мирных граждан», — подчеркнули в НМ ДНР.

Теракт, устранение или разборки: Три версии убийства Захарченко © Андрей Бабицкий

Как уточнили в УНМ, пострадавшие поступили в больницу с осколочными ранениями.

Украина неоднократно давала понять, что имеет отношение к ряду самых громких терактов, происшедших на территории Донецкой и Луганской областей, в частности убийству главы ДНР Александра Захарченко, а также и полевых командиров Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы).

Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.