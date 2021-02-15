Днем ранее после подрыва трех украинских военнослужащих на собственных минах в районе Новолуганского президент Украины поручил начальнику генштаба Руслану Хомчаку лично прибыть в зону конфликта в Донбассе для проведения разбирательств.
«Хомчак, опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения "Запад" организовать резонансный диверсионный акт с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции», — заявили в НМ ДНР.
В ведомстве уточнили, что объектом теракта украинские боевики выбрали автомобиль военнослужащего НМ ДНР, установили на дно автомобиля взрывное устройство, которое сработало в жилом районе города Горловки.
«Применяя террористические методы войны, так называемые украинские "спецназовцы" осознанно подвергают угрозе жизни и здоровье мирных граждан», — подчеркнули в НМ ДНР.
Самодельное взрывное устройство сработало утром 15 февраля в Горловке под машиной, в которой находился командир батальона НМ ДНР с ребенком.
Как уточнили в УНМ, пострадавшие поступили в больницу с осколочными ранениями.
Украина неоднократно давала понять, что имеет отношение к ряду самых громких терактов, происшедших на территории Донецкой и Луганской областей, в частности убийству главы ДНР Александра Захарченко, а также и полевых командиров Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы).
Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.