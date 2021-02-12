Еще не утих скандал по поводу обидного высказывания украинской певицы Оли Поляковой в сторону своей коллеги Тины Кароль, как Полякова выдала новый «перл», назвав исполнительницу Камалию «сисястой с толстыми ногами». О реакции Камалии 11 февраля написала газета «КП в Украине»

«Для меня самое важное — то, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что — я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом (травлей — ред.)», — прокомментировала ситуацию Камалия.

«Фильм ужасов какой-то»: мать Королевой шокировала юбилейным фото © Людмила Порывай/Инстаграм

Поскольку те, кото нужно рассекретить на сцене танцуют и поют, членам жюри приходится опираться на представления о комплекции звезд и тембре их голоса.

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Перед тем, как «обозвать» Камалию, Оля Полякова в одном из эфиров шоу отвергла вариант своих коллег, что под «маской» скрывается Тина Кароль, уточнив не та ли это известная «плакальщица на похоронах».

Позже Полякова уточнила, что имела в виду исключительно репертуар коллеги, а не ее личную трагедию. Однако конфликт продолжает набирать обороты, так как поклонники Кароль уверены, что Полякова специально хотела задеть овдовевшую певицу, муж которой умер от онкологии.

Украинское шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

В качестве детективов в украинской версии программы выступают певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.