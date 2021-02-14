14 февраля 1943 года части Красной Армии освободили Луганск (Ворошиловград) от немецко-фашистских войск, сегодня столица ЛНР празднует годовщину этого события

К землякам обратился глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, который с гордостью и благодарностью отдал дань уважения ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

«К сожалению, не все усвоили трагические уроки прошлого: Украина превратилась в фашистское государство, в котором поощряют бесчинства и ненависть националистов по отношению к Донбассу», — подчеркнул он.

Луганское побоище. Двадцать лет первой силовой операции на Донбассе © revo-ukraine.livejournal.com

Луганская Народная Республика отстояла свою правду, права, свободу и не свернет с избранного пути, добавил он.

В этот день активисты молодежных организаций ЛНР раздают водителям на центральных улицах Луганска георгиевские ленты. Такая акция проходит ежегодно.

14 февраля отмечают годовщину освобождения от фашистов и другие населенные пункты ЛНР, в частности, в Лутугино прошел митинг, посвященный 78 годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

У Братской могилы советских солдат в сквере заводоуправления приняли участие представители трудовых коллективов предприятий и учреждений, молодежных и ветеранских общественных организаций.