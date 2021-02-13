Украинская власть понимает, что если прекратится конфликт в Донбассе, то прекратится и финансирование. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

Эксперт отметил, что конфликт в Донбассе, с точки зрения его организаторов, должен постоянно поддерживать давление на российские интересы.

«И мы сейчас слышим постоянно о том, что Украину надо принять в НАТО, и мы понимаем, что американцам это нужно для того, чтобы иметь военные базы на самой границе с Россией», — сказал Корнилов.

Владимир Корнилов: Запад хочет не уничтожить коррупцию на Украине, а возглавить её © РИА Новости, Владимир Трефилов

«А харчеваться им где-то надо. Поэтому они будут продолжать этот конфликт, хоть в вялотекущей, хоть в активной форме, они понимают, что иначе денег не будет», — заключил политолог.

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