Эксперт отметил, что конфликт в Донбассе, с точки зрения его организаторов, должен постоянно поддерживать давление на российские интересы.
«И мы сейчас слышим постоянно о том, что Украину надо принять в НАТО, и мы понимаем, что американцам это нужно для того, чтобы иметь военные базы на самой границе с Россией», — сказал Корнилов.
По его словам, украинская власть понимает — если конфликт в Донбассе прекратится, то прекратится и финансирование.
«А харчеваться им где-то надо. Поэтому они будут продолжать этот конфликт, хоть в вялотекущей, хоть в активной форме, они понимают, что иначе денег не будет», — заключил политолог.
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