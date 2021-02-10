Музыканты из группы Go_A, которые в этом году будут представлять Украину на «Евровидении» с песней «Шум», высказались об обильном количестве критики в адрес своего трека. Слова представителей коллектива Кати Павленко и Тараса Шевченко привела 10 февраля afisha.bigmir.net

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Песня не понравилась многим украинцам, о чем люди стали писать в социальных сетях. Однако музыкантов это ничуть не задело, они заявили, что фольклор в современном мире «заходит» не всем. Поэтому группа и решила популяризировать свою национальную музыку, сделав ее вирусной.

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Вокалистка Go_A сказала, что в социальных сетях по поводу их трека и клипа на него встречается немало хейта, как и положительных отзывов, что говорит об «отклике среди слушателей».

«Этот весь хейт нам на руку. К сожалению, в Украине все еще есть люди, которые считают украинскую музыку и фольклор чем-то не таким, как надо. Мы это и хотим изменить», — сказал Шевченко.

Артисты заявили, что даже прогнозировали большое количество критики, заявив, что многие граждане страны сегодня почему-то боятся показать, что они украинцы со своим украинским языком. Такое поведение соотечественников Павленко назвала «комплексом неполноценности».

«Очень много комментариев пишут, что это сельская песня. А что плохого в селе? Если посудить, то фольклор и сохранился, потому что на сельское население не так сильно повлияла советская власть», — рассказала солистка.

Между тем, шумиха вокруг песни «Шум» привела к тому, что клип группы посмотрело уже более миллиона пользователей.