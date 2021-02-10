По словам артистов, их композиция является современной версией народной игры веснянки. Такими обрядовыми песнями на этих территориях раньше призывали весну. Выбор жюри пал именно на этот трек, причем было принято решение впервые в истории не переводить слова на английский, чтобы сохранить национальную идентичность.
Песня не понравилась многим украинцам, о чем люди стали писать в социальных сетях. Однако музыкантов это ничуть не задело, они заявили, что фольклор в современном мире «заходит» не всем. Поэтому группа и решила популяризировать свою национальную музыку, сделав ее вирусной.
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Вокалистка Go_A сказала, что в социальных сетях по поводу их трека и клипа на него встречается немало хейта, как и положительных отзывов, что говорит об «отклике среди слушателей».
«Этот весь хейт нам на руку. К сожалению, в Украине все еще есть люди, которые считают украинскую музыку и фольклор чем-то не таким, как надо. Мы это и хотим изменить», — сказал Шевченко.
Артисты заявили, что даже прогнозировали большое количество критики, заявив, что многие граждане страны сегодня почему-то боятся показать, что они украинцы со своим украинским языком. Такое поведение соотечественников Павленко назвала «комплексом неполноценности».
«Очень много комментариев пишут, что это сельская песня. А что плохого в селе? Если посудить, то фольклор и сохранился, потому что на сельское население не так сильно повлияла советская власть», — рассказала солистка.
Между тем, шумиха вокруг песни «Шум» привела к тому, что клип группы посмотрело уже более миллиона пользователей.