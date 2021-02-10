Вокруг новой песни, с которой украинская группа Go_A представит свою страну на ближайшем «Евровидении», разворачивается очередной скандал. На этом конкурсе впервые в истории прозвучит песня на украинском языке, но это понравилось не всем гражданам страны

«Психоделическая дурка», «Последнее место обеспечено»: на Украине развернулся очередной скандал вокруг «Евровидения» © suspilne.eurovision/Инстаграм Александр Пономарев с песней «Hasta La Vista», он занял 14-е место.

Уже на следующий год, в 2004-м, Украина выиграла песенное соревнование. Победу принесла певица Руслана с треком «Wild Dances». Начиная с 2005 года страна с завидной регулярность попадала в скандалы на «Евровидении», и каждый раз причиной становилась политика.

2005, группа «Гринджолы» и гимн «оранжевой революции»

В 2005 году отборочный конкурс для участия в «Евровидении» от Украины прошла еще совсем недавно никому не известная группа «Гринджолы» с композицией «Разом нас богато». Этот трек музыканты записали в родном Ивано-Франовске и выложили в интернет, а на следующий день песню уже пели в Киеве.

Причиной такой неожиданной популярности трека оказалось содержание текста, ведь песню коллектив посвятил «оранжевой революции».

Так в стране называют кампанию митингов, протестов и забастовок, которые прошли в крупных городах с ноября 2004 года по январь 2005-го. Причиной недовольства народа стала победа на президентских выборах Виктора Януковича, сторонники его оппонента Виктора Ющенко сочли результаты голосования сфабрикованными.

Европейский вещательный союз признал «Разом нас богато» слишком политизированной, и музыкантам пришлось изменить слова песни для международного конкурса.

В итоге, спев свой хит по-английски, «Гринджолы» заняли на «Евровидении» лишь 19-е место, что на тот момент было худшим результатом государства и значительно охладило интерес украинцев к творчеству и самому конкурсу.

Кстати, позже разочаровались в своем участии в «Евровидении» и сами «гринджольцы», члены группы заявили, что, когда поддерживали «оранжевых», искренне верили в идеалы и никогда не просили денег за свою работу. Однако от их участия в конкурсе рекординговая компания получила огромный доход, а сами музыканты — всего $300.

«Наши идеалы были разрушены на первых же выборах после революции, когда по городам ездили агитационные концерты и нас туда просто не взяли, потому что от нас трудно было получить „откат". Именно в тот момент стало понятно, что политики все одинаковые, и на смену одним популистам приходят другие, за красивыми лозунгами и идеями скрываются обычные жлобы, которые рвутся к власти», — сказали участники «Гринджолы».

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2007, Верка Сердючка и «Russia goodbye!»

Ночевали вместе: Данилко проговорился об отношениях с «мамой Сердючки» © Вера Сердючка/Инстаграм Андрей Данилко в образе своей знаменитой поющей проводницы Верки Сердючки.

Его кандидатура не понравилась отдельным политикам в стране, в частности, депутат Тарас Черновол назвал выступление артиста «позором Украины».

Еще больше споров вызвал текст песни «Dancing Lasha Tumbai», написанный самим Данилко. Непереводимое словосочетание «Lasha Tumbai» многие восприняли как завуалированный посыл к России: «Russia goodbye!», что в переводе на русский значит «Россия, до свидания!» или «Россия, прощай!».

Позже Данилко официально опроверг присутствие таких слов в тексте, заявив, что «Lasha Tumbai» с монгольского — «Взбитые сливки» или «взбитое масло».

«Я позаимствовал это слово у Виктора Цоя, у него была песня, в которой пелось "Бошетунмай". И когда я писал свою песню, всплыло в памяти цоевское "Бошетунмай". Только, чтобы звучнее было, преобразовал в "Lasha Tumbai". Мне сказали, что на монгольском диалекте это означает "Взбивай масло", а то, что это созвучие подтянули за уши под "Russia goodbye!", — так это просто эффект незнакомого слова», — заявил Данилко.

Со своей спорной песней музыкант занял на «Евровидении» второе место, однако вскоре признал, что был опустошен скандалом и был вынужден прекратить выступления в России. А в более поздних интервью Данилко и вовсе назвал все произошедшее с ним «травлей», заказчиками которой выступили генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и продюсер Максим Фадеев.

2016, Джамала и песня о депортации крымских татар

«Побывала дома»: Джамала увидела родное село в Крыму © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

После перерыва, в 2016 году, Украину в конкурсе представила певица Джамала с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

Мировая пресса тут же отреагировала на появление этого трека. Например, Адам Тэйлор из американской газеты The Washington Post написал: «Украинская песня на "Евровидении" от Украины — камень в российский огород. И он не очень-то мелкий».

В Государственной Думе России призывали руководство «Евровидения» не допускать песню Джамалы к выступлению на конкурсе за политизированность. Также в России назвали композицию «антироссийской» и призвали Киев «не превращать развлекательный конкурс в "фарс"».

По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил трек на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, заявив, что песня касается исключительно исторического события.

Однако уже после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш». С этим треком Джамала выиграла «Евровидение» и «привезла» в 2017 году конкурс в Киев. Куда приехали представители европейских стран, несмотря на то что еще в 2015-м руководство страны отказалось от участия из-за нестабильности и сложной ситуации на территории государства.

2019, Maruv и «политическая бита»

В 2019 году победительница национального отбора отказалась ехать на конкурс из-за того, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОПУ) выставила перед ней ряд условий для участия в «Евровидении». А именно: согласовывать с НОПУ все свои последующие интервью и больше никогда не выступать в России. Maruv изучила этот договор и решила, что лучше обойдется без «Евровидения».

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — объяснила свое решение певица.

«Жалко, что не голая»: Киркоров и Лазарев не прошли мимо Maruv © maruvofficial

2021, шум вокруг «Шума» группы Go_A

В 2020 году отбор на песенное состязание прошла группа Go_A с песней «Соловей», но исполнить ее на международной сцене коллективу так и не удалось: конкурс отменили из-за карантина по коронавирусу.

Большинство стран-участниц «Евровидения», в том числе и Украина, решили не менять своих представителей и отправить соревноваться тех же исполнителей, что не попытали счастья в прошлом году.

Единственное, что по условиям конкурса пришлось поменять, — песню. Go_A за год написали три трека: «Рано», «Церковка» и «Шум», из них и предстояло выбрать «претендента» на победу.

Изначально предполагалось, что песня будет отобрана путем открытого голосования граждан, однако в итоге решение приняла комиссия в составе певицы Джамалы, выигравшей «Евровидение» в 2016 году, солиста группы The Maneken Евгения Филатова, продюсеров Руслана Квинта и Владимира Бебешко и членов правления Общественного вещания — Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина.

При этом гражданам страны не дали даже прослушать композиции, что вызвало большую волну возмущения.

«Тю, а где же открытый отбор между несколькими песнями? Пустые обещания», «Это странно… Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться», «А как же прерогатива мнения народа — разве не она в основе голосования? Что это за решение втихаря?» — отреагировали на новость о работе жюри пользователи соцсетей.

После скандала украинцам все же дали послушать фрагменты трех песен, из которых выбирало жюри. Однако, несмотря на возмущения людей, уже на следующий день отборочная комиссия опубликовала в своем официальном аккаунте принятое решение: Gо-A поедет на «Евровидение» с песней «Шум».

В основу композиции положена одноименная обрядовая игра веснянка, обыгранная в жанре «кислотный фолк», а клип музыканты сняли в апокалиптическом стиле, где люди, облаченные в костюмы химзащиты, танцуют странные песни и водят хоровод в навевающем тоску тумане.

«Если бы я ничего не знал об Украине до просмотра этого клипа, у меня сложилось бы примерно такое впечатление: страна с плохим климатом и убитой в хлам экологией, населенная бедными, причудливыми, но чертовски голосистыми дегенератами», — оценил песню и клип киевский политолог Сергей Белашко.

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Кстати, песня на украинском языке прозвучит на «Евровидении» впервые, от английской версии было решено отказаться, чтобы не потерять идентичность.

Чем закончится эта история, нам еще предстоит узнать. В 2021 году «Евровидение» пройдет на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.