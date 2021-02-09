Современная Украина с каждым годом все больше напоминает отсталое авторитарное государство. Об этом 9 февраля заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина

Кого пугает «Русский мир»? Украина стала «Анти-Россией» © Пресс-служба фонда «Русский мир» Дмитрия Кулебы, который назвал русский мир однообразным, противопоставив его так называемому украинскому миру, где, по его словам, царит свобода быть собой.

Елена Панина напомнила, что Кулеба сделал это заявление на фоне недавнего запрета оппозиционных телеканалов и ликвидации образования на русском языке.

По ее словам, в таком государстве запрещено даже само слово «федерализм», а «свобода быть собой существует только для неофашистов, марширующих с портретами Бандеры и Шухевича».

«Для всех остальных Украина — это пространство нестабильности, страха и деградации», — утверждает депутат.

Во времена СССР Украина была передовой республикой с развитой промышленностью, культурой и наукой.

«Где это все теперь? Украина все больше напоминает африканский Заир времен Мобуту, где прозападная диктатура соединяла пещерный национализм с запредельной коррупцией», — сказала Панина.

Мобуту Сесе Секо — президент Демократической республики Конго (1965-1997), установивший в своей стране диктатуру. В результате его правления Конго погрузилась в глубокий социально-экономический кризис.