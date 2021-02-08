Чехия надеется, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» поскорее одобрят в Евросоюзе, после чего ее можно будет безопасно использовать в республике. Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в своем обращении, опубликованном на странице в Facebook

«Немало людей обращается ко мне с идеей о закупках российской вакцины "Спутник V", поскольку, как известно, поставки других вакцин к нам идут в ограниченном количестве. В пятницу мы специально посетили Венгрию, чтобы получить там информацию об использовании "Спутника V". Конечно, мы надеемся, что российская вакцина получит одобрение ЕМА, после чего ее можно будет использовать в республике, не рискуя здоровьем граждан», — сказал Бабиш.

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Он добавил, что пока не знает, будет ли самостоятельно заниматься регистрацией вакцины чешский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) в том случае, если производители «Спутника V» не будут обращаться за общеевропейским сертификатом в ЕМА.

При этом местные СМИ сообщают, что эксперты чешского Минздрава уже работают над поиском такого варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в Чехии обошлось бы без сертификации как в ЕМА, так и ГИКЛ.

Вакцинация от коронавируса в Чехии началась 27 декабря, в настоящее время привиты уже 346 439 человек. При этом власти были вынуждены существенно скорректировать график вакцинации из-за проблем с поставками Pfizer/BioNTech и Moderna.