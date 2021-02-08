США поддерживают любые способы борьбы с российским влиянием в Украине, даже не самые демократические. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Крах Зеленского: версия группы «Рейтинг» © president.gov.ua

«Для них важно, чтобы эта борьба была эффективна, а как она проводится, какими методами, соответствует ли она принципам демократии, для США, мне кажется, да и вообще для западных стран — это уже второй вопрос», — считает Руслан Бортник.

На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.

Решение президента Украины поддержали посольства США и Великобритании.

Полностью интервью можно прочитать здесь.