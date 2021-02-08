По его словам, под атакой американских кураторов на Украине могут оказаться СМИ, церковь, политические лидеры.
«Для них важно, чтобы эта борьба была эффективна, а как она проводится, какими методами, соответствует ли она принципам демократии, для США, мне кажется, да и вообще для западных стран — это уже второй вопрос», — считает Руслан Бортник.
На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.
Решение президента Украины поддержали посольства США и Великобритании.
Полностью интервью можно прочитать здесь.