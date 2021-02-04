Конфликт в Донбассе в любой момент может усилиться, особенно если отношения США и России будут и дальше осложняться, считает украинский политолог Руслан Бортник

- Руслан, США и Запад, несмотря на то что постоянно подмечают недостатки Украины (такие как коррупция, олигархия, радикальные националисты), поддерживают Украину. Какой у них там интерес?

— У них тут есть геополитический интерес, интерес в секторе безопасности и экономический интерес. Вот такая градация сейчас доминирует.

Под геополитическим понимаем, что тот, кто влияет на Украину, кто контролирует ее, он влияет фактически на всю Евразию, потому что Украина — это мост между Европой и Азией. Влияет на регион Черного моря.

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

С точки зрения безопасности это расширение буферной зоны для Европейского союза, что тоже очень важно.

Ну и экономика — доступ к украинским ресурсам разного типа, от земли до полезных ископаемых.

- Все чаще сейчас звучат призывы присоединить США к «нормандскому формату». Как считаете, это вообще сможет чем-то помочь? И согласятся ли Штаты войти?

— Я лично поддерживаю включение США в «нормандский формат», поскольку я считаю, что все переговорные стороны должны сидеть за одним столом. Потому что, если кто-то за столом не сидит, он пытается постоянно сдернуть скатерть или перевернуть стол исподтишка.

Если мы ведем переговоры, понятно, что США влияет на Украину и достаточно серьезно. Необходимо легализировать их роль, чтобы это влияние получило права и обязательства.

Байден хочет вмешаться в войну в Донбассе. Зеленский не против © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

- При этом, например, Минские соглашения уже шесть лет как приняты, но никакого продвижения нет, «нормандский формат» тоже не сказать, чтобы серьезно решал проблему… С включением США в "нормандский формат", по-вашему, что-то изменится?

— Ну почему же, «нормандский формат» для Запада и Украины достиг своей главной цели — он остановил войну в Украине и продвижение фронта в сторону Киева и в сторону Запада.

То, что Россия от него хотела больше и не смогла достичь, — это проблема России.

- Как вы считаете, есть ли вина России в том, что Минские соглашения остаются нереализованными?

— Конечно, есть. Она не главная, но она тоже частично есть. То, что Минские соглашения не реализовываются, что формат переговоров не работает, но Россия продолжает в нем состоять, значит, что ответственность лежит на всех участниках, в том числе и на России.

- Пока переговоры находятся в тупике, людям в Донбассе приходится туго: ни работы, ни достатка, ни спокойствия. Что с ним будет дальше? Куда ему двигаться?

— Республики Донбасса де-факто живут в режиме ассоциации с Россией, по российским правилам, российской экономической системе, российской социальной и правовой системе.

Пять фактов о независимом Донбассе: что произошло и что будет © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Конфликт может в любой момент усилиться, особенно, если отношения между Россией и США зайдут в глухой угол. И вот тогда снова появится возможность территориальных изменений для сторон.

А, во-вторых, при каком-то таком абсолютно эскалационном варианте нельзя исключить ситуацию, при которой Россия признает Донбасс по абхазскому или осетинскому сценарию в качестве отдельной страны.

- А что тогда произойдет в международных отношениях, в отношениях России и Запада?

— Это такой крайний сценарий, который маловероятен. Он будет означать полный разрыв отношений с Западом.

- Как по-вашему, реальна ли война между Россией и Украиной?

— Она маловероятна, но все же вероятность существует. Если Украина будет использоваться как плацдарм для дестабилизации России, если будут организованы какие-то провокации или если внутренний кризис России углубится, и она будет решать внутренние проблемы за счет внешнеполитической повестки.

Три этих сценария боевых действий между Россией и Украиной вполне возможны. Хотя сегодня я их вероятность оцениваю в 10-15%, не больше.

- На днях Зеленский запретил работу ряда оппозиционных телеканалов, и американское посольство поддержало это решение. Разве так выглядит демократия?

— Понимаете, американская демократия и европейская демократия внутри США и ЕС — это одно, а снаружи — это другое. Часто она не работает извне, можно посмотреть на примере Азии и Африки, Восточной Европы.

Отчаянный шаг Зеленского. Зачем власти Украины закрывают телеканалы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для них важно, чтобы эта борьба была эффективна, а как она проводится, какими методами, соответствует ли она принципам демократии, для США, мне кажется, да и вообще для Западных стран — это уже второй вопрос.

- Некоторые эксперты говорят, что Медведчук сможет отстоять свою позицию, если найдет поддержку на Западе? Возможно ли это?

— Мне кажется, это изначально нереальные условия. Найти системную серьезную поддержку на Западе для таких партий, как ОПЗЖ, невозможно. Абсолютно нереалистичная задача.

- Как считаете, вернутся ли закрытые Зеленским каналы к работе?

— Да, я думаю, что со временем по решению суда или после политического переформатирования эти каналы могут вернуться к работе, но они уже потеряют значительную часть своей аудитории, ущерб уже будет нанесен.

- А как вся эта ситуация повлияет на рейтинги президента?

— Сейчас это повлияет негативно. Но, я думаю, в будущем, в условиях информационной изоляции, это может привести к тому, что рейтинг президента может расти.

Мы же понимаем, что это динамичная система. Та же самая партия ОПЗЖ может найти выходы из ситуации, в Украине с десяток каналов продаются, можно купить новые.